Полиция изъяла у киевлянина полкило амфетамина и пистолет: фото

В Киеве полицейские изъяли в квартире обвиняемого в сбыте наркотических веществ амфетамин, пистолет с патронами, устройства и посуду для изготовления наркотика. Стоимость товара по ценам черного рынка составляет около 100 тысяч гривень. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

В следственном управлении киевской полиции расследуется уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Во время следствия правоохранители установили, что 26-летний житель Шевченковского района столицы, которого подозревают в сбыте наркотиков, может быть причастен к незаконному изготовлению и сбыту психотропных веществ в особо крупных размерах. В связи с этим правоохранители подготовили представление и получили постановление суда на проведение санкционированного обыска.

В квартире мужчины сотрудники уголовного розыска обнаружили пистолет Шмайсер, более 50 патронов, около 470 граммов порошкообразного вещества белого цвета (как пояснил хозяин дома, это - амфетамин), самодельное устройство для курения марихуаны и лабораторную посуду для изготовления синтетического наркотика. Все предметы и вещества направлены на проведение баллистической и химической экспертизы.

По приблизительным подсчетам, цена изъятых наркотиков на черном рынке составляет около 100 тысяч гривень. Подозреваемый пояснил, что хранил психотропные вещества исключительно для собственного использования.

Известно, что одно уголовное производство 26-летнего "химика" по изготовлению и сбыту наркотиков с обвинительным актом направлено в суд, еще одно - расследуется.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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