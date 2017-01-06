В Киеве задержаны пытавшие пенсионера грабители: фото, видео

В Голосеевском районе Киева полиция задержала троих молодых мужчин, которые жестоко избили пенсионера, требуя отдать им сбережения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Преступники ворвались в дом 68-летнего киевлянина около 3:00 часов ночи и, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, требовали деньги. Мужчина не выдал тайник даже после причинения ему телесных повреждений", - рассказал в.и.о. начальника Голосеевского управления полиции Анатолий Кожухарь.

Злоумышленников напугал сын потерпевшего, который прибежал на крик отца. Бандиты скрылись.

Сын потерпевшего, вызвав врачей для отца, решил догнать злоумышленников. На автозаправке он задержал одного из беглецов и передал его в руки полиции. Задержанный, 30-летний уроженец Донецкой области, признался в нападении.

Через неделю сотрудники уголовного розыска задержали еще одного вора - 39-летнего черниговчанина, которого раньше судили за хранение наркотиков. Установлена и личность третьего участника преступной группы, его разыскивают.

Как признались злоумышленники, о том, что пенсионер якобы держит дома большие деньги, они узнали от знакомого.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины - разбой. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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