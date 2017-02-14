В Киеве в результате взрыва на прохожих вспыхнула одежда: фото

В Киеве 14 февраля на улице Короленковская Шевченковского района прогремел подземный взрыв. Он прогремел под тротуаром, по которому в тот момент шли двое мужчин. В итоге один из мужчин получил ожоги, на прохожих загорелась одежда. Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

"Взрыв был очень мощным, более 4 м высотой. В этот момент двое мужчин шли по тротуару. На них загорелась одежда, один из мужчин получил ожоги лица. Пострадавшие самостоятельно потушили друг друга, и, по словам очевидцев, побежали в ближайшую аптеку", - сказано в сообщении.

Комментариев газовой службы Киева и оперативников пока нет. Но в сообщении сказано, что на месте работает аварийная бригада газовой службы. Версия об утечке газа пока не подтвердилась. Подозревают также взрыв электрокабелей, проложенных под землей.

Журналисты Магнолии-ТВ говорят, что последствия взрыва могли быть гораздо серьезнее, поскольку в пяти метрах от места события находится газовая подстанция.

Фото: magnolia-tv.com

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