В Киеве эвакуировали подъезд из-за подозрительной посылки: фото
В Святошинском районе Киева в многоэтажном жилом доме сотрудники полиции эвакуировали жителей подъезда из-за посылки из Китая. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщение о подозрительной почте в доме на Борщаговке поступило утром, 15 февраля. На место выехала полиция и взрывотехники.
Правоохранители окружили прилегающую территорию и эвакуировали жителей подъезда.
"Сотрудники взрывотехнической службы исследовали прилегающую территорию и пакет, который вызвал подозрение у владельца ящика. Выяснилось, что в нем была декоративная косметика", - говорится в сообщении.
В результате никто не пострадал. Пакет изъяли. При опросе хозяина и его соседей никто не смог объяснить, как он попал в ящик и кому принадлежит.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.
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