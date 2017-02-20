В Киеве на Подоле горел памятник архитектуры: фото

В Киеве утром 20 февраля произошел пожар в двухэтажном здании - памятнике архитектуры и градостроения на ул. Братская, 7. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве о пожаре сообщили 6:53.

По данным пресс-службы, на месте происшествия спасатели установили, что возгорание возникло на крыше на площади 50 кв. м.

В 7:57 пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров, а в 8:20 - ликвидировать.

На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 49 человек личного состава ГУ ГСЧС в Киеве. Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Двухэтажный кирпичный дом по адресу Братская, 7 в Киеве построен в 1830-1840 гг. Ранее в здании размещался отель Московский, пишет КиевVласть. В 1854 году в гостинице жила украинская писательница Марко Вовчок. В память об этом в 1958 году на фасаде дома была установлена мраморная мемориальная доска. Сейчас в здании находятся офисы.

Фото: dsns.gov.ua

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