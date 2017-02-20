В центре Киева полиция задержала мужчину с боевой гранатой: фото

Сотрудники Национальной полиции задержали мужчину с боевой гранатой на ул. Крещатик в Киеве. Об этом LIGA.net сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

На фильтрационном посту на улице Крещатик, недалеко от Европейской площади, задержали киевлянина 1998 года рождения, у которого обнаружена граната РГД-5.

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, около 11:30 полицейские при проверке обнаружили у молодого человека в кармане боевую гранату с запалом. Он заявил, что нес ее на Майдан. Опасный предмет сразу накрыли ящиком, а территорию вокруг огородили до завершения проверки.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

19 февраля 2017 года в центре Киева произошли столкновения между участниками шествия в поддержку блокады ОРДЛО и полицией, в результате чего пострадали несколько правоохранителей.



Полицейские задержали не менее пяти человек, в том числе руководителя Организации украинских националистов Николая Коханивского. В тот же вечер их всех отпустили.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

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