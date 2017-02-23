В Киеве вооруженный мужчина средь бела дня ограбил банк: фото

В Киеве вооруженный мужчина средь бела дня ограбил отделение банка на улице Васильковской (Голосеевский район) и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Сегодня, 23 февраля, около 13:40 правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы банка деньги. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.



"Со слов персонала финансового учреждения, в помещение вошел неизвестный мужчина, который пригрозил оружием, а после этого забрал из кассы деньги. В результате его действий никто из присутствующих не пострадал. После содеянного злоумышленник скрылся. Сумма ущерба устанавливается", - отметили в полиции.



Правоохранители осмотрели место происшествия, пообщались со свидетелями и ищут возможных очевидцев.



Также приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника.



Ранее сегодня, 23 февраля, сообщалось, что в Сумах правоохранители со стрельбой задержали мужчину, якобы подорвавшего банкомат с целью завладения деньгами, в результате тяжелое ранение получил полицейский.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

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