В Киеве вооруженный мужчина средь бела дня ограбил банк: фото
В Киеве вооруженный мужчина средь бела дня ограбил отделение банка на улице Васильковской (Голосеевский район) и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сегодня, 23 февраля, около 13:40 правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы банка деньги. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
"Со слов персонала финансового учреждения, в помещение вошел неизвестный мужчина, который пригрозил оружием, а после этого забрал из кассы деньги. В результате его действий никто из присутствующих не пострадал. После содеянного злоумышленник скрылся. Сумма ущерба устанавливается", - отметили в полиции.
Правоохранители осмотрели место происшествия, пообщались со свидетелями и ищут возможных очевидцев.
Также приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника.
Ранее сегодня, 23 февраля, сообщалось, что в Сумах правоохранители со стрельбой задержали мужчину, якобы подорвавшего банкомат с целью завладения деньгами, в результате тяжелое ранение получил полицейский.
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Фото: kyiv.npu.gov.ua
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