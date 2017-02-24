В Киеве разгорелся скандал из-за перекрывшей улицу машины судьи

Столичные полицейские задержали судью Соломенского суда Викторию Кицюк за нарушение правил дорожного движения. Судья впоследствии устроила разборки. Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков, известный как Позывной Маршал.

По его словам, автомобиль судьи стоял посреди узкой улицы, чем заблокировал движение в обе стороны. Экипаж полиции, проезжавший по этому участку дороги, остановился, как и все остальные участники движения.

"Поначалу "Святую Викторию" просили перепарковать автомобиль. И не только сотрудники, но и водители других автомобилей. Но, несмотря на это, в тот же час, включился режим "дурачок" - я не я, машина не моя, я не водитель, я "пашол", муж приедет и т.д. Все это сопровождалось звонками в Генеральную прокуратуру. Собственно, оттуда и начались звонки в Управление патрульной полиции: "Че там да как!?", - рассказывает в сообщении Жуков.

После неоднократных просьб показать какие-либо документы, судья была задержана. Вскоре, по сведениям Жукова, подъехали друзья судьи. "Нищеброды, вы за 8 тысяч готовы маму продать". Вот так вот думает высшая каста судей о патрульном полицейском… Ну, в общем, как всегда, виноват простой патрульный, которого, как говорят, с колхоза понабирали. Да, мы с колхоза, но хотим жить и работать честно", - отметил замначальника департамента патрульной полиции.

Жуков отметил, что полиция считает правомерным задержание судьи Кицюк за неправильную парковку автомобиля. Однако патрульные, задержавшие судью, будут наказаны исключительно за то, что до конца не оформили материалы в отношении правонарушительницы.

При этом замначальника департамента также допускает, что патрульные будут привлечены к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий.

Жуков также опубликовал скриншоты официальных судейских страниц, "дабы не было противоречий", он также выложил видео основных моментов с места нарушения.

Фото: facebook.com/Позывной Маршал

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