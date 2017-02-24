В Киеве выявили два цеха по изготовлению опасного алкоголя: фото

В Киеве сотрудники прокуратуры и полиции прекратили незаконную деятельность подпольного цеха по изготовлению водочных изделий. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В рамках досудебного расследования, зарегистрированного по ч. 3 ст. 204 УК Украины, правоохранители провели обыски в гаражно-строительном кооперативе на территории Голосеевского района столицы, а также в нежилых помещениях в Бориспольском районе Киевской области.

Во время обысков правоохранителями выявлено и изъято 3 тонны косметического лосьона под названием "Боярышник" российского производства (содержание этилового спирта 70%), который вероятно использовался для изготовления суррогата. Также изъято 3 тонны готовой для реализации водки "Пшеничная", упакованной в "Тетрапак", 500 литров коньячных изделий, а также устройства для изготовления и фасовки водочных изделий.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к организации совершения данного преступления, а также каналы снабжения и сбыта фальсификата.

Изъятые вещества будут направлены на экспертное исследование.

В начале года Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области поспособствовало снятию с продажикосметического лосьона Боярышник в магазинах торговой сети Везунчик в Херсонской области.

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