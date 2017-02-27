В Киеве по свежим следам задержали двух автоугонщиков: фото

В Дарницком районе Киева полицейские оперативно задержали двух автоугонщиков. Оказалось, что мужчины - уроженцы других областей, которые в столицу приехали в поисках работы, но их задержали при попытке завладеть чужой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве.

Около 3 часов ночи в Дарницком районе полицейские заметили двух мужчин, которые подозрительно вели себя у автомобиля ВАЗ. При общении с мужчинами полицейские выяснили, что документов на транспортное средство у них нет, объяснить, откуда у них автомобиль, они не смогли. Правонарушителей доставили в Дарницкое управление полиции. Там установили, что 20-летние уроженцы Николаевской и Черкасской областей приехали в столицу в поисках работы.

По данным пресс-службы, следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством. Похищенные вещи и транспортное средство вернули законному владельцу.

Работники полиции проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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