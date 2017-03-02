Преследование похитителя маршрутки в Киеве: ранены два человека
В Киеве в результате преследования похитителя маршрутки ранены полицейский и прохожий. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В Днепровском районе столицы мужчина похитил маршрутку и применил оружие, "в результате один прохожий получил ранение в ногу", - сказано в сообщении.
Когда патрульные полицейские на Троещине приблизились к подозрительному мужчине, тот начал убегать, "забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу". Полицейские применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.
"На дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение. Вскоре остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать", - сообщают правоохранители.
Правонарушитель скрывается в частном секторе. "В его поисках задействованы работники территориального управления полиции, спецподразделения и кинологи", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что на Троещине мужчина с пистолетом угнал маршрутку.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме
-
02.03.2017 12:28
-
02.03.2017 11:57
-
01.03.2017 19:20
-
01.03.2017 18:03
-
01.03.2017 16:46
Все материалы по теме: Происшествия
- Обрушение Шулявского моста: глава Киевавтодора подал в отставку 13:14
- В Киеве на Троещине мужчина с пистолетом угнал маршрутку 10:35
- В Киеве мужчину ограбили прямо у банка: отобрали более 1 млн грн 18:03
- В Киеве может появиться сквер имени журналиста Шеремета 16:43
- Между парками в центре Киева планируют построить пешеходный мост 13:08