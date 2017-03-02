Преследование похитителя маршрутки в Киеве: ранены два человека

В Киеве в результате преследования похитителя маршрутки ранены полицейский и прохожий. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В Днепровском районе столицы мужчина похитил маршрутку и применил оружие, "в результате один прохожий получил ранение в ногу", - сказано в сообщении.

Когда патрульные полицейские на Троещине приблизились к подозрительному мужчине, тот начал убегать, "забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу". Полицейские применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.

"На дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение. Вскоре остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать", - сообщают правоохранители.

Правонарушитель скрывается в частном секторе. "В его поисках задействованы работники территориального управления полиции, спецподразделения и кинологи", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что на Троещине мужчина с пистолетом угнал маршрутку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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