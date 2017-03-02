В Киеве таджики готовили сладости в жутких условиях: фото, видео
Прокуратурой Киева совместно с сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве, Главным управлением Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области разоблачены граждане Таджикистана, которые организовали на территории столицы незаконное производство и сбыт кондитерских изделий. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В промышленном ангаре, помещении-складе с автомобильной резиной и бытовой химией, в нарушение всех санитарных и эпидемиологических норм, без каких-либо разрешительных документов на начало работ и документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции, нелегальные работники изготавливали восточные сладости, рахат-лукум, конфеты и тому подобное.
В дальнейшем произведенная продукция и товары импортного происхождения, полученные контрабандным путем: орехи, оливковое масло, различные приправы, чай, кофе и другие продукты питания, без документов и учета реализовывались на рынках, в магазинах и через Интернет за наличные средства, не приходовались в бухгалтерском учете.
По предварительным данным, предприниматели уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 4,5 млн грн.
Следственные действия продолжаются, совместно с работниками государственной санитарно-эпидемиологической службы проводится отбор изготовленной продукции, проверяются возможные поставки продукции в сети супермаркетов, детские учреждения и т. д.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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