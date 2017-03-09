В Киеве выявили 2 подпольных цеха по изготовлению алкоголя: фото

Служба безопасности Украины пресекла деятельность двух цехов по изготовлению фальсифицированного алкоголя в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

"Правоохранители установили, что дельцы организовали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя "элитных брендов" в промышленной зоне в одном из районов столицы", - сказано в сообщении.

Продукцию злоумышленники реализовывали оптовым и розничным покупателям по всей территории Украины через логистическую компанию.

По информации спецслужбы, к теневому бизнесу могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов.

Оперативники СБУ задержали 20 организаторов и работников нелегального производства в различных регионах страны.

Во время обысков в подпольных цехах сотрудники спецслужбы обнаружили контрафактный алкоголь на сумму более 3 млн грн и немало поддельных акцизных марок.

По заключению экспертов, продукцию дельцы изготавливали из некачественного сырья неизвестного происхождения, которая могла стать угрозой для жизни людей.

На данный момент принимаются комплексные меры по изъятию контрафактного алкоголя из торговых точек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса -незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

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5 марта в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по незаконному обороту подакцизных товаров следственно-оперативными подразделениями ГУ ГФС в Киеве была пресечена деятельность подпольного цеха, в котором путем смешивания неучтенного спирта с водой получалась спиртосодержащая смесь сомнительного происхождения, которая в дальнейшем реализовывалась на территории города Киева и других регионах Украины.

24 февраля в Киеве выявили цех по изготовлению алкоголя из Боярышника.

В начале года Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области поспособствовало снятию с продажи косметического лосьона Боярышник в магазинах торговой сети Везунчик в Херсонской области.

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