В Киеве на Печерске задержан пьяный военный со взрывчаткой: фото

Ночью во время отработки территории Печерского района Киева правоохранители заметили на бульваре Дружбы Народов двух подозрительных мужчин. Во время личного осмотра сотрудники полиции изъяли у одного из них боеприпасы: два корпуса гранаты Ф-1, три корпуса гранаты РГД-5, четыре запала к ним и около 400 граммов взрывчатки. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители установили личность задержанного - это 24-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности, и в настоящее время является военнослужащим. Мужчина при задержании был пьян.

Происхождение боеприпасов задержанный отказался пояснять, руководствуясь ст. 63 Конституции Украины.

Следственным отделом Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве арестовали военного, перевозившего боеприпасы в метро. Во время задержания на станции Житомирская у него обнаружили и изъяли 391 патрон калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки общим весом 12 кг, 1 запал к тротиловым шашкам, гранату РГД-5, 81 детонатор.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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