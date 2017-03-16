В подъезде многоэтажки в Киеве найден арсенал оружия: фото, видео

Опасную находку обнаружили строители, которые проводили ремонтные работы в одном из домов на Чоколовском бульваре, в Соломенском районе Киева. В настоящее время правоохранители устанавливают владельца тайника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

В полдень, 15 марта, работники, которые меняли окно в подъезде дома, нашли тайник оружия и боеприпасов. Все это было тщательно завернуто в одежду. Ремонтники сразу же сообщили в полицию.

По указанному адресу прибыли наряды патрульных, следственно-оперативная группа Соломенского управления и специалисты взрывотехнической службы.

Полиция изъяла пистолет, автомат, около 200 патронов разного калибра, гранату с запалом.

Все оружие направлено на экспертизу. Правоохранители устанавливают владельца тайника.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

10 марта в Киеве на Печерске был задержан пьяный военный со взрывчаткой.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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