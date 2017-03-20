В Киеве совершили нападение на авто частной охранной фирмы: фото

Неизвестные совершили разбойное нападение на экипаж автомобиля частной охранной фирмы на проспекте Победы в Киеве. Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.

Подозреваемые разбили стекло в автомобиле и забрали из салона сумку с деньгами.

Нападение произошло в Святошинском районе Киева: к автомобилю частной охраны подбежали четыре человека, разбили водительское и задние пассажирские окна.

"На момент нападения в машине находилось три человека. Подозреваемый ударил мужчину, который сидел на заднем сидении, и забрал сумку с деньгами. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - написала Блищик.

Полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей и очевидцев.

Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса - разбой.

В столице объявлен план "перехват", правоохранители разыскивают автомобиль Mercedes темного цвета.

Накануне сообщалось, что в Пуще-Водице на территории санатория по ул. Курортной в ходе конфликта произошла стрельба.

Фото: facebook.com/Оксана Блищик

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