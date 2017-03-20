В Киеве совершили нападение на авто частной охранной фирмы: фото
Неизвестные совершили разбойное нападение на экипаж автомобиля частной охранной фирмы на проспекте Победы в Киеве. Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.
Подозреваемые разбили стекло в автомобиле и забрали из салона сумку с деньгами.
Нападение произошло в Святошинском районе Киева: к автомобилю частной охраны подбежали четыре человека, разбили водительское и задние пассажирские окна.
"На момент нападения в машине находилось три человека. Подозреваемый ударил мужчину, который сидел на заднем сидении, и забрал сумку с деньгами. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - написала Блищик.
Полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей и очевидцев.
Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса - разбой.
В столице объявлен план "перехват", правоохранители разыскивают автомобиль Mercedes темного цвета.
Накануне сообщалось, что в Пуще-Водице на территории санатория по ул. Курортной в ходе конфликта произошла стрельба.
Фото: facebook.com/Оксана Блищик
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:29
-
16:43
-
16:03
-
15:33
-
16:15
Материалы по теме
-
20.03.2017 15:11
-
20.03.2017 10:45
-
18.03.2017 20:28
-
17.03.2017 12:07
-
17.03.2017 12:01
Все материалы по теме: Преступность
- С начала весны в Киеве ликвидировано более 90 свалок мусора 17:53
- В Киеве на мосту Метро из-за ремонта на 3 дня ограничат движение 13:52
- В Киеве движение на Южном мосту ограничено из-за ДТП 10:19
- В Киеве столкнулись пять машин: один человек погиб 00:27
- Памятник Елене Телиге восстановят в ближайшие часы - Розенко 15:42