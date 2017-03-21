В Киеве задержаны трое наркоторговцев из Броваров: фото

В Киеве задержаны трое наркоторговцев из Броваров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Потенциальные покупатели получали наркотики через так называемые "закладки" в условленных местах в Подольском районе столицы после перечисления средств на банковскую карточу наркодилеров.

По результатам проведенных обысков по месту жительства злоумышленников и в автомобиле одного из фигурантов обнаружено более 1 кг метадона, ориентировочная стоимость которого составляет около $50 тысяч, а также огнестрельное оружие.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта, совершенные по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В начале марта полиция перекрыла международный канал поставки наркотиков из Китая.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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