В Киеве задержаны трое наркоторговцев из Броваров: фото
В Киеве задержаны трое наркоторговцев из Броваров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Потенциальные покупатели получали наркотики через так называемые "закладки" в условленных местах в Подольском районе столицы после перечисления средств на банковскую карточу наркодилеров.
По результатам проведенных обысков по месту жительства злоумышленников и в автомобиле одного из фигурантов обнаружено более 1 кг метадона, ориентировочная стоимость которого составляет около $50 тысяч, а также огнестрельное оружие.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта, совершенные по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
В начале марта полиция перекрыла международный канал поставки наркотиков из Китая.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
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