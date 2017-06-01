В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото

В зону АТО в Донецкой области отправился сводный отряд полицейских Киева в составе 150 человек. Об этом в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик.



По ее словам, правоохранители будут нести службу в Краматорске, Славянске, Авдеевке и Дружковке.



Блищик отметила, что практически все бойцы отряда ранее уже были в зоне АТО.

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31 мая 2017 года сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на летний период работы.

Фото: Facebook Оксаны Блищик



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