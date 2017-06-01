USD:  26.14  26.38   EUR:  28.98  29.55  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото

01.06.2017, 10:45 (10 Фото)
В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото
1 из 10
В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото В зону АТО отправился сводный отряд полицейских Киева: фото

В зону АТО в Донецкой области отправился сводный отряд полицейских Киева в составе 150 человек. Об этом в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик.

По ее словам, правоохранители будут нести службу в Краматорске, Славянске, Авдеевке и Дружковке.

Блищик отметила, что практически все бойцы отряда ранее уже были в зоне АТО.

Читайте также: Ночью Красногоровку будет патрулировать спецназ - полиция

31 мая 2017 года сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на летний период работы.

Фото: Facebook Оксаны Блищик

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 