В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин
В Киеве на Подоле произошла стрельба. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Происшествие произошло на ул. Кирилловской в 16:49. На месте работают правоохранители. Врачи оказывают помощь раненым", - отметили в полиции.
Киевская полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств инцидента.
30 мая сообщалось, что в Киеве сотрудники Нацполиции разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину в Дарницком районе и скрылся на автомобиле Ауди. Убитым оказался бывший директор Укрспирта Виктор Панков.
Фото: facebook.com/Оксана Блищик
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме
-
01.06.2017 18:25
-
01.06.2017 18:08
-
01.06.2017 17:29
-
01.06.2017 15:47
-
01.06.2017 15:42
Все материалы по теме: Происшествия
- Священник из Лавры попал в ДТП на Rolls-Royce в центре Киева 18:25
- Драка в Киевсовете: полиция сообщает о 2 пострадавших силовиках 18:08
- В Киеве на Воздухофлотском проспекте нашли гранату 17:29
- Киевсовет переименовал проспект Ватутина в Шухевича 14:18
- В Киеве до 1 сентября закрывают путепровод возле метро Нивки 19:13