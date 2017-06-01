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В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин

01.06.2017, 18:04 (6 Фото)
В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин
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В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранены двое мужчин

В Киеве на Подоле произошла стрельба. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Происшествие произошло на ул. Кирилловской в 16:49. На месте работают правоохранители. Врачи оказывают помощь раненым", - отметили в полиции.

Киевская полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств инцидента. 

30 мая сообщалось, что в Киеве сотрудники Нацполиции разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину в Дарницком районе и скрылся на автомобиле Ауди. Убитым оказался бывший директор Укрспирта Виктор Панков.

Фото: facebook.com/Оксана Блищик

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