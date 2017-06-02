В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото

В Киеве на Харьковском шоссе возле Института химии произошла перестрелка. Ранен мужчина Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.



"В результате конфликта в Днепровском районе пострадавший получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

При осмотре места преступления правоохранители изъяли стреляные гильзы.

Согласно сообщению полиции, предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал.





Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

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