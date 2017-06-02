USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото

02.06.2017, 21:08 (5 Фото)
В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото
1 из 5
В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото

В Киеве на Харьковском шоссе возле Института химии произошла перестрелка. Ранен мужчина Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В результате конфликта в Днепровском районе пострадавший получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

При осмотре места преступления правоохранители изъяли стреляные гильзы.

Согласно сообщению полиции, предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 