В Киеве на Харьковском шоссе стреляли в мужчину: фото
В Киеве на Харьковском шоссе возле Института химии произошла перестрелка. Ранен мужчина Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"В результате конфликта в Днепровском районе пострадавший получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.
При осмотре места преступления правоохранители изъяли стреляные гильзы.
Согласно сообщению полиции, предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.
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