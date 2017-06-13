В Киеве в маршрутке произошел взрыв: пятеро пострадавших - фото

В Киеве в маршрутном такси N455, курсирующем между Севастопольской площадью и жилмассивом Виноградарь, взорвалась система охлаждения, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал Эспрессо.



При взрыве по салону автобуса разлетелась горячая смесь. Пострадали водитель и четыре пассажира, находившиеся в передней части салона. Отмечается, что в результате взрыва водитель потерял сознание, его из автобуса вынесли пассажиры.



Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Двух пассажиров, среди которых беременная женщина, госпитализировали в больницу, остальным потерпевшим помощь оказали на месте. Как отмечает СМИ, ожоги не были слишком серьезными, поэтому жизни пострадавших ничего не угрожает.

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На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причину взрыва.

6 июня 2017 года сообщалось, что в США в ходе соревнований по драг-рейсингу гоночный автомобиль взорвался на скорости свыше 500 км/ч.

Фото: espreso.tv



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