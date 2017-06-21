Пожар на Крещатике ликвидирован, но здание может обрушиться: фото

Пожар в бывшем центральном гастрономе на Крещатике полностью потушен, но существует угроза разрушения здания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели при тушении пожара вынесли из здания два кислородных баллона, предупредив возможный взрыв.

"В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2 и 3 этажами и крыша здания. Кроме того, имеет место угроза частичного разрушения здания, что может привести к возникновению классификационной чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Принадлежность здания к реестру "памятников архитектуры" выясняется.

Дом по адресу Крещатик 40/1 был построен в 1873 году и первоначально его знали как гостиницу "Кане". В свое время в нем жили художник Михаил Врубель и гетман Павел Скоропадский. Это одно из старейших зданий на Крещатике, которое пережило две войны.

Сегодня в Нацполиции Киева сообщали, что по факту пожара на улице Крещатик в центре Киева начато уголовное производство.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за пожара на Крещатике эвакуировали здание Печерского райсуда.

Читайте также: В центре Киева горит бывший центральный гастроном: фото, видео

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.