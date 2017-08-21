В Киеве на Шулявке масштабный пожар: фото
21.08.2017, 17:44 (8 Фото)
В Киеве, по проспекту Победы, 42 горит одноэтажное здание. Предположительно в здании находится ресторан. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.
Площадь пожара - 500 кв м.
"Нам сообщили о пожаре в 16:46, в 17:23 пожар локализирован, спасатели еще работают на месте", - сказали в пресс-службе.
О возможных жертвах или пострадавших на данный момент информации нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве на открытой территории на Броварском проспекте загорелось 4 га сухой травы.
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