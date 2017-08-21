В Киеве на Шулявке масштабный пожар: фото

В Киеве, по проспекту Победы, 42 горит одноэтажное здание. Предположительно в здании находится ресторан. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

Площадь пожара - 500 кв м.

"Нам сообщили о пожаре в 16:46, в 17:23 пожар локализирован, спасатели еще работают на месте", - сказали в пресс-службе.

О возможных жертвах или пострадавших на данный момент информации нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве на открытой территории на Броварском проспекте загорелось 4 га сухой травы.

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