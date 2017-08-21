Пожар на Шулявке в Киеве ликвидирован: фото, видео

Пожар в киевском ресторане Шам, расположенном в парке Пушкина по проспекту Победы, 42, ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

На момент прибытия на место первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составляла около 500 м кв.

"В 17:22 пожар был локализован, а в 18:03 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших при пожаре нет.

К тушению пожара были привлечены 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 85 человек личного состава.

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