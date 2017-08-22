У киевлянина изъяли наркотиков на 3 млн грн, оружие и боеприпасы
Полиция задержала киевлянина, в квартире которого при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, тысячу доз ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Согласно сообщению, работники полиции получили оперативную информацию о том, что 27-летний киевлянин занимается продажей наркотических средств.
Полицейские договорились с мужчиной о покупке наркотиков. Во время встречи киевлянин занервничал и попытался скрыться, но правоохранители не дали ему этого сделать. При поверхностном осмотре у него изъяли два пакетика с кокаином.
Проведен обыск по месту жительства задержанного. "Стоимость изъятых при обыске наркотиков по розничным ценам черного рынка составляет около 3 миллионов гривень", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство. Готовятся материалы для объявления о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.
Как сообщалось ранее, во время 24-часового антинаркотического рейда 15 августа филиппинская полиция убила 32 человека.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:02
-
18:56
-
18:35
-
18:32
-
18:20
- Одна из центральных улиц Киева станет частично пешеходной 17:34
- В День Независимости в Киеве не будут работать 3 станции метро 21:50
- Пресс-центр: Аспекты строительства ЖК "GreenPlace" в Ирпене 15:54
- Забег в вышиванках: на Русановской набережной ограничат движение 12:31
- В Киеве загорелось 4 га сухостоя 01:46