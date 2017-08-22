В Киеве автобус въехал в остановку с людьми: фото

В Киеве, на площади Тараса Шевченко автобус въехал в остановку, где в это время находились люди. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Согласно сообщению, водитель не справился с управлением автобуса во время торможения.

"От удара сооружение снесло с места. Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту", - сказано в сообщении.

По информации издания, водитель с места аварии скрылся, пострадавших нет.

21 августа в селе Старые Петровцы под Киевом произошло смертельное ДТП, погиб водитель автомобиля ВАЗ.

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