В Киеве автобус въехал в остановку с людьми: фото
22.08.2017, 18:46 (5 Фото)
В Киеве, на площади Тараса Шевченко автобус въехал в остановку, где в это время находились люди. Об этом сообщает Киев Оперативный.
Согласно сообщению, водитель не справился с управлением автобуса во время торможения.
"От удара сооружение снесло с места. Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту", - сказано в сообщении.
По информации издания, водитель с места аварии скрылся, пострадавших нет.
21 августа в селе Старые Петровцы под Киевом произошло смертельное ДТП, погиб водитель автомобиля ВАЗ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:02
-
18:56
-
18:35
-
18:32
-
18:20
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- Одна из центральных улиц Киева станет частично пешеходной 17:34
- В День Независимости в Киеве не будут работать 3 станции метро 21:50
- Пресс-центр: Аспекты строительства ЖК "GreenPlace" в Ирпене 15:54
- Забег в вышиванках: на Русановской набережной ограничат движение 12:31
- В Киеве загорелось 4 га сухостоя 01:46