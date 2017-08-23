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Прорыв трубы с горячей водой в Киеве: фонтан выше 4 этажа

23.08.2017, 19:37 (3 Фото)
Прорыв трубы с горячей водой в Киеве: фонтан выше 4 этажа Прорыв трубы с горячей водой в Киеве: фонтан выше 4 этажа Прорыв трубы с горячей водой в Киеве: фонтан выше 4 этажа
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Прорыв трубы с горячей водой в Киеве: фонтан выше 4 этажа Прорыв трубы с горячей водой в Киеве: фонтан выше 4 этажа Прорыв трубы с горячей водой в Киеве: фонтан выше 4 этажа

В Киеве на улице Нежинской произошел прорыв трубы с горячей водой - фонтан бьет выше 4 этажа. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

Также о происшествии сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезный прорыв трубы на ул. Нежинской (около Форсажа). Гейзер с горячей водой бьет выше 4 этажа. Возможно, пострадали авто", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глина и песок размыты на десятки метров вокруг, ожидаются аварийные службы. 

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