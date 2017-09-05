Задержаны полицейские-грабители с ж/д вокзала Киева - прокуратура

Правоохранители сегодня ночью, 5 сентября, задержали пятерых сотрудников патрульной службы, которых подозревают в нападениях на граждан и ограблениях во время несения службы на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Полицейские были задержаны "во время очередного ограбления ими гражданина", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемые под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, путешествовавших самостоятельно или находившихся в нетрезвом состоянии. Полицейские грабили задержанных, незаконно применяя к ним физическое насилие и спецсредства (наручники и слезоточивый газ), утверждают в прокуратуре.

"Обычно добычей преступников в погонах становились деньги, мобильные телефоны потерпевших и другие ценные вещи", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к по меньшей мере 10 нападениям на граждан с марта по сентябрь 2017 года.

"Кроме того, в ходе проведения негласных следственных действий задокументированы факты "крышевания" указанными полицейскими воров-карманников с последующим перераспределением между собой средств, похищенных у граждан", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Волыни полицейского задержали на взятке в 130 тыс грн: фото

Всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение правоохранителем полномочий с применением насилия), ч. 2 ст. 186 УК (грабеж). Решается вопрос избрания им меры пресечения в виде ареста и отстранения от должностей.

Также пресс-служба прокуратуры Киева опубликовала видео первых секунд спецоперации по задержанию предполагаемых злоумышленников.

В августе 2017 года в Полтаве были задержаны полицейский и чиновник, которые, по версии следствия, обложили систематической "данью" нелегальных торговцев в центре города.

Фото и видео: прокуратура Киева

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.