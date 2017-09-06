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Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева

06.09.2017, 10:49 (11 Фото)
Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева
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Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева

В Киеве движение транспорта в правительственном квартале сегодня утром, 6 сентября, заблокировано в связи с акцией владельцев автомобилей с европейской регистрацией.

Главное требование участников акции - изменить правила растаможивания б/у автомобилей. Владельцы авто с еврономерами заявляют, что готовы перерегистрировать машины за умеренную плату.

Согласно сообщениям в соцсетях, протестующие частично перекрыли улицы возле Верховной Рады и Кабинета министров. Движение перекрыто от Европейской площади до Арсенальной, в частности на улицах Грушевского, Лютеранской, Институтской.

"Сегодня, утро, еду на службу. 07 часов 02 минуты, Киев, Грушевского. Проехать невозможно. Пикетируют Кабмин с целью внесения изменений в Таможенный кодекс Украины об урегулировании транзита и временного ввоза авто. На работу не добраться", - написал в своем Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Участники акции выступают, в частности, за упрощение ввоза в Украину б/у автомобилей из стран Европы.


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Фото: twitter.com/chesno_movement, facebook.com/Vyacheslav.Abroskin, dtp.kiev.ua; видео: facebook.com/grushevskogo5

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