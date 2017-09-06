Протест владельцев авто на еврономерах парализовал центр Киева
В Киеве движение транспорта в правительственном квартале сегодня утром, 6 сентября, заблокировано в связи с акцией владельцев автомобилей с европейской регистрацией.
Главное требование участников акции - изменить правила растаможивания б/у автомобилей. Владельцы авто с еврономерами заявляют, что готовы перерегистрировать машины за умеренную плату.
Согласно сообщениям в соцсетях, протестующие частично перекрыли улицы возле Верховной Рады и Кабинета министров. Движение перекрыто от Европейской площади до Арсенальной, в частности на улицах Грушевского, Лютеранской, Институтской.
Рух біля @verkhovna_rada заблоковано на час акції pic.twitter.com/VzSlkfMLdc- ЧЕСНО (@chesno_movement) 6 вересня 2017 р.
Рух транспорту в урядовому кварталі заблоковано на час акції від м. Арсенальна pic.twitter.com/pE6VEPB6lC- ЧЕСНО (@chesno_movement) 6 вересня 2017 р.
"Сегодня, утро, еду на службу. 07 часов 02 минуты, Киев, Грушевского. Проехать невозможно. Пикетируют Кабмин с целью внесения изменений в Таможенный кодекс Украины об урегулировании транзита и временного ввоза авто. На работу не добраться", - написал в своем Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Участники акции выступают, в частности, за упрощение ввоза в Украину б/у автомобилей из стран Европы.
Акція власників авто на єврономерах біля @verkhovna_rada pic.twitter.com/xHB7PqdeM4- ЧЕСНО (@chesno_movement) 6 вересня 2017 р.
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Фото: twitter.com/chesno_movement, facebook.com/Vyacheslav.Abroskin, dtp.kiev.ua; видео: facebook.com/grushevskogo5
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