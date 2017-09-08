В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото

Оперативники изъяли у киевлянина гранату и патроны. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Полиция выясняет происхождение и назначение опасных предметов. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Подозрительного мужчину оперативники заметили во время отработки территории в рамках профилактической операции "Оружие и взрывчатка". Подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранителей - следственным отделом Святошинского управления полиции проводилось расследование по факту совершения кражи. Сейчас уголовное производство слушается в суде.

Правоохранители выясняют, с какой целью 29-летний мужчина хранил запрещенные в свободном обращении опасные предметы и их происхождение.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оперативники проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины -незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве у ночного клуба на Мечникова военный ранил полицейского.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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