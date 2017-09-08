USD:  25.99  26.44   EUR:  31.02  31.89  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото

08.09.2017, 14:08 (5 Фото)
В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото
1 из 5
В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото В Киеве оперативники изъяли у мужчины гранату и патроны: фото

Оперативники изъяли у киевлянина гранату и патроны. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Полиция выясняет происхождение и назначение опасных предметов. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Подозрительного мужчину оперативники заметили во время отработки территории в рамках профилактической операции "Оружие и взрывчатка". Подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранителей - следственным отделом Святошинского управления полиции проводилось расследование по факту совершения кражи. Сейчас уголовное производство слушается в суде.

Правоохранители выясняют, с какой целью 29-летний мужчина хранил запрещенные в свободном обращении опасные предметы и их происхождение.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оперативники проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины -незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. 

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве у ночного клуба на Мечникова военный ранил полицейского.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

Материалы по теме

Все материалы по теме: Происшествия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 