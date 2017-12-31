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Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры

31.12.2017, 21:15 (26 Фото)
Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры
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Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры Мото-Санты и Снегурочки: по Киеву колонной проехали байкеры

В воскресенье, 31 декабря, около сотни байкеров провели мотопробег, в рамках которого приехали в Международный аэропорт Киев встречать Снегурочек, "которые прилетели из холодных стран". Об этом сообщает пресс-служба аэропорту на странице в Facebook.

"Около 100 Мото-Санта Клаусов приехали на байках в аэропорт "Киев" встречать Снегурочек, которые прилетели из холодных стран", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что уже 15 лет подряд Мото-Санты перед Новым годом проводят праздничный мотопробег по улицам Киева.

Уже в аэропорту участники акции поздравили пассажиров, вручили им подарки, сделали круг почета на своих мототранпортных средствах и колонной отправились в традиционный пробег по улицам Киева.

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