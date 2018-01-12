В Киеве задержан лжекассир обменника с $45 тыс: фото

В Голосеевском районе Киева задержан 46-летний мужчина при попытке завладеть $45 тыс. Для этого он оборудовал фальшивый обменный пункт в помещении бывшего ресторана. Полиция выясняет, были ли у злоумышленника подельники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Подозреваемый узнал о продаже помещения ресторана, и устроил там встречу с владельцем. Сославшись на необходимость осмотреть здание и принять решение о покупке, мужчина оборудовал в нем фальшивый обменный пункт.

Злоумышленник установил вывески, офисную технику, выложил подарочные купюры крупного достоинства. Вскоре пришел клиент, который нашел объявление о продаже валюты по выгодному курсу на сайте и договорился о встрече по телефону.

Клиент передал доллары кассиру, который должен был их пересчитать и отдать гривны по условленному курсу, но он вышел в другую комнату и долго не возвращался. Предприниматель заподозрил неладное и попытался ворваться в помещение. Злоумышленник брызнул ему в глаза из газовогом баллончика и попытался сбежать через "черный" выход. На улице его с деньгами задержали оперативники.

46-летнего луганчанина подозревают в совершении трех аналогичных преступлений, совершенных в столице в прошлом году. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленники по поддельным документам вмешивались в государственный реестр, снимали наложенные аресты на квартиры, которые в дальнейшем перепродавали.

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