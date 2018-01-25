Прокуратура: В Киеве на вокзале орудовала ОПГ во главе с полицией

В Киеве следователи прокуратуры совместно с сотрудниками департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины провели масштабную спецоперацию по разоблачению членов организованной преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Всем членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины - кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Наказание по статье - до 12 лет с конфискацией имущества. Дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, если оно послужило причиной тяжких последствий) должностным лицам Нацполиции, входившим в состав организованной преступной группы, в том числе начальнику сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский, который ее возглавлял.

В рамках производства проведено 35 обысков по месту жительства фигурантов и в служебных помещениях полицейских.

Также подготовлены ходатайства об избрании каждому из членов преступной группировки меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее, 5 сентября, были задержаны пять сотрудников патрульной службы, которых подозревают в нападениях на граждан и ограблениях во время несения службы на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Полицейские были задержаны "во время очередного ограбления ими гражданина"

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