Масштабное ДТП в Киеве: двое погибших - фото

На столичном проспекте Шухевича в результате столкновения пяти автомобилей погибли два человека, передает Киев Оперативный.

Как уточняется, авария произошла сразу за Московским мостом. Еще по меньшей мере трое человек госпитализированы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Это зафиксировали инспектора патрульной полиции и начали погоню. Проехав несколько сотен метров, водитель Mercedes на большой скорости въехал в автомобиль Dacia. В результате лобового столкновения Dacia через отбойник выбрасило на встречную. Затем Mercedes въехал в автомобили Аudi, Оpel и Toyota.

Как уточняется, еще до приезда скорой помощи на месте погибли два человека из автомобиля Dacia.

3 февраля сообщалось, что в центре Киеве на улице Бассейная водитель на автомобиле Nissan протаранил Mercedes гражданина Германии.

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Фото: facebook.com/KyivOperativ

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