В Киеве задержали группу угонщиков элитных авто: фото, видео

Оперативники полиции Киева задержали группу угонщиков элитных автомобилей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Над установлением участников этой группы и разоблачением их преступной деятельности сотрудники уголовного розыска столицы работали несколько месяцев. Сегодня ночью оперативно-розыскные мероприятия завершились задержанием трех иностранцев, похитивших внедорожник.

После полуночи злоумышленники подошли к припаркованному во дворе на улице Механизаторов Range Rover, разбили стекло двери и отошли. Через некоторое время, когда убедились, что их действия не заметили, они воспользовались специальным устройством для программирования (прописывания) ключей, завели машину и поехали. Внедорожник отогнали в гараж, расположенный в нескольких кварталах от места преступления, пересели в свою машину и хотели уезжать, но их задержали сотрудники уголовного розыска.

Правоохранители установили владелицу Range Rover и позвонили ей. Женщина была убеждена, что ее автомобиль находится там, где она его припарковала. А уже потом киевлянка написала заявление о похищении транспортного средства.

"Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции задокументировала правонарушения. Трое граждан другого государства, 1971, 1979 и 1983 рождения, задержали. Старейшего из них в 2016 году задерживали столичные оперативники в группе похитителей элитных автомобилей. По решению суда он отбыл наказание в виде одного года тюремного заключения. Два его сообщника с временными видами на жительство пересекли границу Украины в апреле этого года", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 289 УК - незаконное завладение транспортным средством.

Установлено, что гараж иностранцы арендовали без официальных документов за 1,5 тыс грн в месяц.

Задержанные подозреваются в совершении еще трех похищений элитных транспортных средств в Киеве: двух автомобилей Toyota и Infiniti.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева по свежим следам задержали двух автоугонщиков

Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.