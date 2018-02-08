В Киеве горело историческое здание напротив Софии Киевской: фото

В двухэтажном здании в центре Киева на ул. Софийской примерно в 13:50 возник прожар.

"Прибыв в 14:05 к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник на первом этаже и, не теряя времени, сразу же приступили к его тушению... Уже в 14:29 спасателям удалось локализовать пожар на площади 50 кв. м и предотвратить распространение огня на второй этаж здания, а в 14:44 - ликвидировать", - говорится в сообщении ГСЧС.

К ликвидации пожара были привлечены около 12 человек личного состава и три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

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Фото: kyiv.dsns.gov.ua, facebook.com/olena.yeskina

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