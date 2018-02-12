Под Киевом "садоводы" выращивали коноплю в промышленных масштабах
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киевской области выращивание марихуаны в промышленных объемах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что двое местных жителей выращивали в лабораторных условиях марихуану. "Производственные" помещение они обустроили на территории частного домовладения и усадебного участка одного из злоумышленников. Готовое наркотическое вещество дельцы реализовывали "клиентам" из Киева и области через разветвленную сеть наркодилеров.
По предварительным выводам, среднемесячная "прибыль" злоумышленников составила почти $5 тыс.
Во время обысков в нарколабораториях правоохранители обнаружили более 500 кустов каннабиса, 200 саженцев, около полукилограмма готовой для продажи марихуаны и оборудование для ее выращивания и хранения.
Оперативники спецслужбы задержали двух участников наркогруппировки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). продолжаются следственные действия, в том числе для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и Нацполицией.
Ранее сообщалось, что в Донбассе дельцы сбывали наркотики под "крышей" полиции.
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Фото, видео: ssu.gov.ua
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