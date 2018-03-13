Крупный пожар в Киеве: на Нивках горели склады - фото и видео
В складском помещении на улице Академика Туполева в Киеве сегодня, 13 марта, произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре спасатели получили в 16:47. Выяснилось, что огонь вспыхнул в одноэтажном складском здании.
Отмечается, что площадь возгорания составляла около 800 кв. м. Также была угроза распространения огня на пристроенное рядом шестиэтажное офисное здание.
Во время тушения пожара спасатели вынесли из помещения 10 газовых баллонов и провели их охлаждение.
В 18:15 пожар был локализован, в 19:05 - ликвидирован. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.
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К ликвидации пожара были привлечены 18 единиц техники и 70 человек личного состава.
В ночь на 13 марта 2018 года на полигоне Широкий Лан в Николаевской области загорелась одна из палаток, в результате чего один военнослужащий погиб, еще семеро пострадали.
Фото: dsns.gov.ua, dtp.kiev.ua; видео: Facebook Киев Оперативный
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