В Киеве на Подоле машина дипломатов РФ попала в ДТП: фото, видео

В Киеве на улице Нижний Вал опримерно в 00:30 в воскресенье, 1 апреля, произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России Volkswagen и автомобиля такси KIA. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"По информации свидетелей, водитель Volkswagen просто крутанул рулем в припаркованную машину, изрядно растрощив ее", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а у водителя имеются признаки опьянения. Тест на алкоголь водитель автомобиля дипломатического представительства РФ проходить отказался.

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30 марта МИД России принял решение выслать 13 украинских дипломатов в ответ на выдворение 13 российских дипломатов из Украины.

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Фото, видео: facebook.com/KyivOperativ

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