Эми Адамс получила звезду на Аллее славы в Голливуде: фото
Американская актриса Эми Адамс получила звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Daily Mail.
Поддержать артистку пришли ее муж, мать и дочь, а также режиссер Дени Вильнёв и актер Джереми Реннер. Звезда Адамс стала на аллее 2598-й.
У Вильнёва актриса снималась в фильме "Прибытие". В этой же картине играл Реннер. Кроме того, Адамс и Реннер вместе работали над картиной "Афера по-американски".
Вильнёв и Реннер выступили с речами, посвященными Адамс, и поделились воспоминаниями, связанными с актрисой.
Эми Адамс поблагодарила актеров, режиссеров и сотрудников съемочных групп, с которыми работала на протяжении своей карьеры.
Фото: EPA
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