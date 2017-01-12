Эми Адамс получила звезду на Аллее славы в Голливуде: фото

Американская актриса Эми Адамс получила звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Daily Mail.

Поддержать артистку пришли ее муж, мать и дочь, а также режиссер Дени Вильнёв и актер Джереми Реннер. Звезда Адамс стала на аллее 2598-й.

У Вильнёва актриса снималась в фильме "Прибытие". В этой же картине играл Реннер. Кроме того, Адамс и Реннер вместе работали над картиной "Афера по-американски".

Вильнёв и Реннер выступили с речами, посвященными Адамс, и поделились воспоминаниями, связанными с актрисой.

Эми Адамс поблагодарила актеров, режиссеров и сотрудников съемочных групп, с которыми работала на протяжении своей карьеры.

Фото: EPA

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