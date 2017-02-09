Археологи обнаружили пещеру, где хранились древние рукописи: фото

Археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили новую пещеру, где когда-то хранились свитки Мертвого моря - древние манускрипты, известные также как Кумранские рукописи. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Это первая подобная находка за 60 лет. Пещеру обнаружили в скале в Иудейской пустыне, сообщает издание.

Самых свитков в пещере не нашли - археологи говорят, что их, возможно, забрали бедуинские племена в 1950-х годах. Эту теорию подтверждает то, что ученые нашли в пещере куски металлической кирки, датированные серединой ХХ века. Также в пещере нашли емкости для хранения, фрагменты обертки и кожаные веревки, которыми могли быть обмотаны манускрипты.

"До сих пор считали, что свитки Мертвого моря были найдены лишь в 11 пещерах Кумрана, но сейчас не осталось сомнений, что это двенадцатая пещера... Хотя в конце концов мы не нашли ни одного манускрипта, а только кусок пергамента... находки указывают, вне всякого сомнения, что в пещере хранились эти свитки, которые были украдены", - заявил руководитель раскопок доктор Орен Ґутфельд.

Археологи нашли в пещере обработанный узором сердолик - полудрагоценный камень - свидетельство того, что в пещере могли жить доисторические люди.

Свитки Мертвого моря датируют IV веком до н.э. Всего археологи обнаружили более 800 рукописей - на иврите, частично - на арамейском языке и в греческом переводе, написанных на коже или папирусе. Они содержат много библейских текстов, а также светские произведения о жизни в I и II тысячелетиях до н.э.

Фото: EPA

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