Одежда из шоколада и карамели: фоторепортаж с Salon Du Chocolat
В Брюсселе с 10 по 12 февраля проходит шоколадный салон Salon Du Chocolat, во время которого шоколатье и кондитеры со всего мира представляют изысканные кондитерские изделия, делятся опытом и проводят дегустации.
Четвертый раз подряд в рамках салона проходит показ одежды и аксессуаров, основой которых является бельгийский шоколад, а в качестве украшений использованы трюфеля, пончики, печенье и карамель. Практичностью такие наряды не отличаются и дальше комнаты с определенной температурой воздуха в них не выйдешь, но демонстрируют мастерство и высокий класс шоколатье-дизайнеров.
Фото: ЕРА
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