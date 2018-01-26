Как снимали боевые сцены будущего кинофильма "Крути 1918": фото

Национальная гвардия показала, как проходили съемки батальных сцен военной драмы "Крути 1918" режиссера Алексея Шапарева, которая расскажет историю событий столетней давности о неравном бое студентов и курсантов против наступающей на Киев армии большевиков.

В съемках картины под селом Подгорцы на юг от столицы были задействованы около тысячи актеров, многие их которых были в военной форме 100-летнего образца. В батальных сценах участвовали около 150 солдат Нацгвардии.

"Работали в натуральных условиях - посреди поля, на морозе, с шести утра и до самого захода солнца. Крайне сурово, в общем. Со взрывами, гарью, лошадьми и пулеметами. Позже все это смонтируют в эпизод примерно в две минуты экранного времени", - рассказали создатели фильма.

По словам представителя НГУ, все солдаты, которые снялись в массовке, не имели до сих пор никакого актерского опыта, "но с задачей справились".

"Бойцы с удовольствием принимали участие в съемочном процессе, ведь сейчас очень важно рассказывать правдивую историю Украины без советских штампов и советско-пропагандистских искажений. В этом направлении нам всем еще нужно много поработать", - подчеркнули в Нацгвардии.

Фильм, снятый при поддержке Госкино с бюджетом около 52 млн гривень, выйдет на киноэкраны 6 декабря 2018 года.

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Бой продолжался более пяти часов, несмотря на то, что отряд киевских курсантов и Свободного казачества в количестве 400 человек противостоял вдесятеро большему составу большевистской армии под командованием эсера Михаила Муравьева.

В историческом сражении украинцы уничтожили более 300 агрессоров, однако и сами потеряли до 150 человек убитыми. Те из защитников, которые попали в плен к большевикам, впоследствии подверглись пыткам и издевательствам. Студенты и школьники задержали наступление большевиков на четыре дня.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

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