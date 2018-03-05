Красная дорожка Оскара-2018: фото

В Лос-Анджелесе проходит юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар".



Актеры, режиссеры, операторы и гости премии уже прошли по красной дорожке.

В этом году сцену кинотеатра "Долби", где проходит церемония, украсили 45 миллионов кристаллов Swarovski.

Лидером по количеству номинаций (тринадцать) стал фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо, за ним следуют "Дюнкерк" Кристофера Нолана (восемь номинаций) и "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона (шесть номинаций).

Фото: oscar.go.com

Читайте также: 90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.