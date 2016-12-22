В Донецкой области горела сауна: погибли трое мужчин (фото)
В Красногоровке Донецкой области в результате пожара в сауне погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС.
Пожарные получили сообщение о возгорании 21 декабря в 16:51.
"По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что пожар происходит внутри здания сауны, наблюдается плотное задымление", - говорится в сообщении.
В помещении сотрудники ГСЧС обнаружили тела троих мужчин без признаков жизни.
Возгорание на площади 47 кв. м было локализовано в 18:11, а окончательно ликвидировано - в 18:35. Огонь уничтожил парилку, потолок в комнате, повредил облицовку перегородок, мебель и вещи.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
20 декабря в Харькове на бывшем кожзаводе произошел пожар, в результате которого как минимум два человека погибли.
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