В Донецкой области горела сауна: погибли трое мужчин (фото)

В Красногоровке Донецкой области в результате пожара в сауне погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС.

Пожарные получили сообщение о возгорании 21 декабря в 16:51.

"По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что пожар происходит внутри здания сауны, наблюдается плотное задымление", - говорится в сообщении.

В помещении сотрудники ГСЧС обнаружили тела троих мужчин без признаков жизни.

Возгорание на площади 47 кв. м было локализовано в 18:11, а окончательно ликвидировано - в 18:35. Огонь уничтожил парилку, потолок в комнате, повредил облицовку перегородок, мебель и вещи.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

20 декабря в Харькове на бывшем кожзаводе произошел пожар, в результате которого как минимум два человека погибли.

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