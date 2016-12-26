В Киеве мошенник в форме ВДВ собирал деньги на "помощь" бойцам

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у жителя Киева поддельное удостоверение сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных Cил, "собирал" деньги на материальную поддержку участников антитеррористической операции", - сказано в нем.

Правоохранители установили, что злоумышленник уже привлекался к ответственности за подделку документов и незаконное хранение оружия.

По информации СБУ, используя поддельные документы офицера, мошенник успел получить несколько тысяч гривень от бизнесменов и чиновников якобы на помощь разным военным подразделениям.

Сотрудники спецслужбы задержали гражданина возле столичного железнодорожного вокзала в военной форме с шевронами подразделения ВДВ Вооруженных Сил при регистрации в одном из хостелов.

Оперативники СБУ изъяли у мошенника поддельные удостоверение полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий.

У злоумышленника также обнаружено специальное техническое средство для сканирования радиочастот.

Фото: ssu.gov.ua

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