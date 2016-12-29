В Мариуполе произошло смертельное ДТП с полицейским: есть жертвы
Прокуратура Донецкой области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авария произошла 28 декабря около 17:30. В Мариуполе по улице Флотской за рулем собственного автомобиля Ford Focus находился сотрудник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пассажир автомобиля Ford Focus погиб на месте аварии, сотрудник полиции, который был за рулем, находится в тяжелом состоянии в больнице. Водитель троллейбуса был вынужден обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: 0629.com.ua
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