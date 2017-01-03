В Покровске делали паспорта Украины для боевиков ДНР: фото, видео
Служба безопасности Украины задержала жительницу Донецкой области по подозрению в изготовлении фиктивных украинских паспортов для боевиков террористической организации ДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Жительницу Покровска Донецкой области, которая по заказу боевиков ДНР изготавливала фиктивные документы, задержала Служба безопасности Украины", - сказано в нем.
Во время обыска в доме подозреваемой оперативники спецслужбы обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах.
Также изъяты незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении лица, заявления о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей; 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Два тайника с оружием и боеприпасами обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции.
Фото: ssu.gov.ua
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