В Покровске делали паспорта Украины для боевиков ДНР: фото, видео

Служба безопасности Украины задержала жительницу Донецкой области по подозрению в изготовлении фиктивных украинских паспортов для боевиков террористической организации ДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Жительницу Покровска Донецкой области, которая по заказу боевиков ДНР изготавливала фиктивные документы, задержала Служба безопасности Украины", - сказано в нем.

Во время обыска в доме подозреваемой оперативники спецслужбы обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах.

Также изъяты незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении лица, заявления о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей; 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Два тайника с оружием и боеприпасами обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Фото: ssu.gov.ua

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