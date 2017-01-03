Во Львове горит завод Электрон: фото

Сегодня днем во Львове возник пожар в здании завода Электрон, которое расположено на улице Елены Степановны, 45. Об этом сообщает zaxid.net.

Как сообщили изданию в пресс-службе ГосЧС во Львовской области, информация о пожаре по адресу Стороженко, 32 поступила в 13:17.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время продолжается ликвидация пожара, поэтому подробности инцидента сообщат позже.

Причины возгорания пока неизвестны.

Как отмечает zaxid.net, здания телевизионного завода занимают целый квартал между улицами Елены Степановны и Стороженко. Большинство помещений завода сейчас сдают в аренду.

Очевидцы пишут в соцсетях, что возгорание масштабное. На месте работают 6 пожарных машин.

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