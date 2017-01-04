СБУ обнаружила огромный склад с боеприпасами в зоне АТО: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов в зоне АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Тайник был обнаружен в одном из нежилых помещений в поселке Первомайское Покровского района Донецкой области.
Сотрудники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68 тыс. патронов различного калибра.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами.
Фото: ssu.gov.ua
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